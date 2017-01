Door Mark Hendrikman, dinsdag 10 januari 2017 15:56, 24 reacties • Feedback

Een database met 1,4 miljoen verschillende accounts is uitgelekt. De data behoort vermoedelijk toe aan fetisjwebsite Eroticy. Dit kan Troy Hunt, beheerder van HaveIBeenPwned.com en ontvanger van de database, echter zelfs na enkele maanden onderzoek niet met volledige zekerheid zeggen.

Het lek bevat 1,4 miljoen accounts met gebruikersnamen, e-mailadressen, betaalgeschiedenis, fysieke adressen, gebruiksgeschiedenis en plaintext-wachtwoorden. In de loop van 2016 is het databasebestand naar Troy Hunt opgestuurd met de boodschap dat deze van Eroticy afkomt. Hunt heeft ditmaal het verificatieproces volledig in kaart gebracht in een blogpost, maar deze eindigt met de conclusie dat de gegevens hoogstwaarschijnlijk echt zijn, maar dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat ze van Eroticy afkomstig zijn.

Eroticy heeft zogenaamde enumeration protection, wat betekent dat niet kan worden bepaald of een e-mailadres in de database van een website staat door bijvoorbeeld het 'wachtwoord vergeten'-formulier in te vullen met het e-mailadres van een vermoedelijke accounthouder. Datzelfde geldt voor het registratieformulier. Op een poging om per e-mail in contact te komen met de beheerders is niet gereageerd.

Hunt heeft wel enkele e-mailadressen uit de database gemaild en de gebruikers zeiden veelal dat het inderdaad mogelijk was dat ze zich geregistreerd hebben voor de website. Zeker weten doen ze echter niet in alle gevallen. Dat is ook niet verrassend, aangezien sommige data uit 2002 stamt. De dataset is in ieder geval aan HaveIBeenPwned.com toegevoegd en iedereen die ingeschreven staat voor die dienst en ook terugkomt in de database heeft een mailtje gekregen.