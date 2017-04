Door Sander van Voorst, dinsdag 25 april 2017 07:28, 1 reactie • Feedback

HipChat, de chatdienst van softwarebedrijf Atlassian, heeft de wachtwoorden van zijn gebruikers opnieuw ingesteld na een hack. De dienst waarschuwt dat onbevoegden mogelijk toegang hadden tot namen, e-mailadressen en gehashte wachtwoorden.

In een waarschuwing op zijn site schrijft de organisatie dat er in het weekend een 'beveiligingsincident' heeft plaatsgevonden, dat te maken had met een kwetsbaarheid in een 'populaire softwarebibliotheek van een derde partij'. Het gaat om een server in de HipChat Cloud.

Daardoor zou een onbevoegde partij mogelijk toegang hebben gehad tot gevoelige gegevens. Naast de wachtwoorden, die van een bcrypt-hash en salt zijn voorzien, zijn mogelijk de metadata van chatrooms buitgemaakt. Daaronder valt de naam en het onderwerp van de chatroom.

HipChat schrijft verder dat het overgrote deel van de inhoud van berichten niet toegankelijk was. Een klein deel, ongeveer 0,05 procent, is mogelijk wel door de hackers ingezien. Er zouden verder geen financiële gegevens buitgemaakt zijn. Andere diensten van het Atlassian, zoals Jira of Trello, zijn niet getroffen. HipChat meldt dat er een onderzoek gaande is en dat er een update aankomt voor HipChat Server.

HipChat is een zakelijke chatdienst voor verschillende platformen, die onder andere videogesprekken mogelijk maakt. De functionaliteit komt voor een groot deel overeen met die van concurrent Slack.