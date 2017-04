Door Julian Huijbregts, vrijdag 21 april 2017 10:05, 6 reacties • Feedback

Dell kondigt een 27"-monitor met een uhd-resolutie en ondersteuning voor de HDR10-standaard aan. De UltraSharp UP2718Q heeft een piekhelderheid van duizend candela per vierkante meter. Het scherm krijgt in de VS een prijs van 2000 dollar.

Dell heeft nog geen uitgebreide technische details over de monitor gegeven, maar noemt in de aankondiging dat het paneel de volledige Adobe-rgb-kleurruimte en 97,7 procent van de dci-p3-standaard kan tonen. Van de rec2020-kleurruimte kan 76,9 procent worden weergegeven.

Het 27"-scherm heeft een resolutie van 3840x2160 pixels en ondersteuning voor de HDR10-standaard. Bij hdr-materiaal is de piekhelderheid 1000cd/m2, bij weergave van normaal beeldmateriaal is de maximale helderheid 400cd/m2.

Met deze specificaties voldoet het scherm aan de 'UHD Alliance Premium Certification'. Dell mikt met de UP2718Q op professionele beeldbewerkers die hdr-beelden willen verwerken. In de VS komt de monitor op 23 mei op de markt voor 2000 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat ongeveer 2225 euro.