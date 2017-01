Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 05:00, 4 reacties • Feedback

Asus heeft de ROG Swift PG27UQ onthuld. Deze 27"-monitor beschikt over een uhd-resolutie en verversingssnelheid van 144Hz. Bovendien is deze van ondersteuning voor G-Sync HDR voorzien volgens de fabrikant.

De Asus ROG Swift PG27UQ heeft een ips-paneel dat een resolutie van 3840x2160 pixels weergeeft. Volgens Asus is het de eerste uhd-monitor die een verversingssnelheid van 144Hz biedt. Asus had al wel de ROG Swift PG278Q in zijn assortiment, maar deze 27"-monitor van 144Hz heeft een resolutie van 2560x1440 pixels.

De PG27UQ die het bedrijf op de CES aankondigt ondersteunt Nvidia G-Sync HDR. Dit is een combinatie van Nvidia G-Sync en hdr 10-ondersteuning, zoals Freesync 2 ook hdr-ondersteuning heeft. De maximale helderheid van het scherm ligt op 1000cd/m2 om de hdr-beelden weer te geven en volgens Asus is de led-backlight in 384 zones opgedeeld om het contrast lokaal te kunnen beheren.

De hoge helderheid zou mede mogelijk zijn door het gebruik van quantum dots. Deze laag nanokristallen zorgt ervoor dat een scherm een groter deel van het kleurenspectrum met grotere helderheid kan weergeven. De monitor heeft verder twee displayport 1.4-aansluitingen en hdmi. Details over prijs en beschikbaarheid moet Asus nog bekendmaken.