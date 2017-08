Ook Asus stelt 4k-hdr-monitor met 144Hz-refreshrate en g-sync uit tot 2018

In navolging van Acer heeft ook Asus zijn 4k-monitor met hdr-ondersteuning, g-sync en een 144Hz-refreshrate uitgesteld naar volgend jaar. Het scherm had in het derde kwartaal dit jaar uit moeten komen.

Asus heeft tegenover PC Gamer bevestigd dat de PG27UQ-monitor net als de Acer Predator X27 later op de markt komt dan werd verwacht. Asus noemt net als Acer geen reden voor het uitstel en een nieuwe releasedatum is ook niet vastgelegd. Acer sprak over het eerste kwartaal van 2018.

De Asus PG27UQ werd tijdens de CES-beurs begin dit jaar aangekondigd. Het scherm zou voorzien worden van een backlight met 384 zones en een maximale helderheid van 1000cd/m2 om hdr-weergave mogelijk te maken. Asus noemde bij de introductie een prijs van 1199 dollar, omgerekend met btw zo'n 1234 euro.

AnandTech merkt op dat beide monitoren gebruikmaken van een ahva-paneel van AU Optronics. Tot nu toe hebben alleen Acer en Asus monitoren met dit M270QAN02.2-paneel aangekondigd. Het is het enige paneel dat eigenschappen als een 4k-resolutie en hdr combineert met een hoge verversingssnelheid en g-sync-ondersteuning. Volgens de website had de massaproductie van het paneel in juli van start moeten gaan, mogelijk heeft dat schema vertraging opgelopen.