Renders tonen Yota3-smartphone met e-inkscherm aan achterkant

Er zijn renders online verschenen van de Yota3-smartphone, die aan de voorkant een oledscherm heeft en aan de achterkant een scherm van elektronische inkt. Het toestel lijkt dunner te zijn dan zijn voorgangers.

De renders staan op de Yotaphone Club-pagina van het Russische sociale netwerk VK. Als de renders overeen komen met het daadwerkelijke toestel, is de Yota3 waarschijnlijk een stuk dunner dan de eerste twee Yota-smarpthones. Ook die hadden een scherm van elektronische inkt aan de achterkant.

In juni bracht Engadget de specificaties van het toestel naar buiten. Volgens de website krijgt de Yota3 een Qualcomm Snapdragon 625-soc en een 3200mAh-accu. Het 5,5"-oledscherm zou een resolutie van 1920x1080 pixels hebben en aan de achterkant zou een 5,2"-scherm van E Ink met een 720p-resolutie zitten. Waarschijnlijk ontbreekt een 3,5mm-aansluiting, want de specificaties spreken van een usb-c-poort met de mogelijkheid tot audio-output.

Volgens eerdere geruchten zal de prijs van de Yota3 tussen de 350 en 450 dollar liggen en komt het toestel alleen uit in Rusland en China. Het is nog niet bekend wanneer de officiële aankondiging volgt. Tweakers publiceerde in 2014 een review van de vorige Yotaphone.