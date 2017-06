Door Arnoud Wokke, maandag 19 juni 2017 07:49, 5 reacties • Feedback

De Yota3-smartphone met oledscherm op de voorkant en display met e-ink op de achterkant zal dit najaar verschijnen met een Snapdragon 625-soc van Qualcomm en 3200mAh-accu. Dat claimt Engadget. De site zegt een specsheet in handen te hebben.

Het bedrijf achter de Yotaphone en YotaPhone 2 van enkele jaren geleden kwam onlangs met een teaser dat later dit jaar de Yota3-smartphone zal verschijnen. Volgens een eerder gerucht ligt de prijs tussen 350 en 450 dollar.

Volgens de specs die Engadget onder ogen kreeg heeft het toestel een 5,5"-oledscherm met full-hd-resolutie op de voorkant en een 5,2"-scherm van e-ink met 720p-resolutie op de achterkant. De telefoon heeft daarmee grotere schermen dan de eerder verschenen YotaPhone-modellen.

De Snapdragon 625 in de Android-smartphone krijgt bijstand van een werkgeheugen ter grootte van 4GB. De telefoon heeft twee slots voor simkaarten, waarvan eentje ook in gebruik is als micro-sd-slot. De frontcamera heeft een maximale resolutie van dertien megapixel, die aan de achterkant heeft een resolutie van twaalf megapixel. De vingerafdrukscanner zit in een knop onder het scherm aan de voorkant.

De site noemt ook een usb-c-poort met mogelijkheid tot audio-output, wat erop wijst dat het toestel geen 3,5mm-aansluiting heeft. Daarmee zou het toestel een van de weinige smartphones zijn zonder deze aansluiting. Van de bekende fabrikanten levert tot nu toe in 2017 alleen HTC zijn telefoons zonder 3,5mm-jack. Apple en Lenovo deden dat ook in 2016, hoewel al Lenovo's toestellen tot nu toe in 2017 wel een audiojack hebben.

Er zijn nog geen afbeeldingen van de smartphone en het is nog onbekend wat de functies zullen zijn van het scherm met e-ink aan de achterkant. In de vorige YotaPhone was dat in gebruik om tekst en afbeeldingen te laten zien, zoals agenda-items, boodschappenlijstjes, notificaties en boeken. Tweakers publiceerde in 2014 een review van de vorige Yotaphone.