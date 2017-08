YotaPhone 3 met scherm van e-ink aan de achterkant komt in september uit

Het Russische bedrijf Yota heeft de YotaPhone 3 aangekondigd. De Android-smartphone komt volgende maand uit, in eerste instantie in China. Het is de derde telefoon van de fabrikant met een scherm van e-ink aan de achterkant.

Yota deed de aankondiging via het Russische sociale netwerk VK. Aan de voorkant zit een regulier oledscherm met een diagonaal van 5,5" en een resolutie van 1920x1080 pixels. Aan de achterkant zit een e-inkscherm van 5,2" met 720p-resolutie. Aan de achterkant is ook een sensor te vinden die in de gaten houdt welk scherm de gebruiker bekijkt.

De telefoon kan net als zijn voorganger het scherm van elektronische inkt gebruiken om onder meer foto's en teksten weer te geven die gebruikers vanaf het scherm op de voorkant 'doorsturen' naar de achterkant. Ook is de telefoon gericht op het lezen van boeken en Yota zet diverse diensten om boeken te kopen in de firmware.

De smartphone draait Android 7.0 en heeft een Qualcomm Snapdragon 625-soc. Het toestel heeft 4GB aan lpddr3-geheugen aan boord en een opslag van 64 of 128GB. Het toestel heeft een dertienmegapixelcamera aan de voorkant en een twaalfmegapixelcamera aan de achterkant. De goedkoopste versie gaat 29.990 Russische roebel kosten, omgerekend momenteel ongeveer 430 euro. De duurdere versie met 128GB opslag moet rond 500 euro opbrengen. De vorige YotaPhone kwam eind 2015 uit in Nederland voor 699 euro. Of en wanneer de YotaPhone 3 in de Benelux uitkomt, is niet bekend.