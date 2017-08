Verdachte van Yahoo-hack zegt onschuldig te zijn in Amerikaanse rechtszaak

Een van de verdachten van de Yahoo-hack, een 22-jarige Rus met de naam Baratov, heeft in een Amerikaanse rechtbank gezegd onschuldig te zijn. Het gaat in de aanklacht om in totaal 47 vergrijpen op het gebied van onder meer computercriminaliteit en identiteitsdiefstal.

Volgens The Register was de verdachte uitgeleverd door Canada en heeft hij dit niet aangevochten. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de man samen met een andere 29-jarige verdachte werk zou hebben uitgevoerd voor twee Russische FSB-agenten. Dat bestond uit het hacken van de Yahoo-servers in oktober van 2014. In maart van dit jaar bleek dat de VS alle vier de personen had aangeklaagd voor de hack die 500 miljoen gebruikers trof. Deze hack staat los van die uit augustus 2013, waarbij kwaadwillenden gegevens van meer dan een miljard accounts konden bemachtigen.

Door de toegang tot de Yahoo-servers konden ze volgens de Amerikaanse justitie informatie ontvreemden bij Russische en Amerikaanse overheidsfunctionarissen, onder wie militair personeel. Ook kwam de FSB door die toegang binnen op accounts van medewerkers van financiële diensten, claimt de Amerikaanse justitie. Daarnaast heeft de 29-jarige hacker de toegang tot de accounts gebruikt om geld te verdienen. Zo doorzocht hij de mails op creditcardgegevens en gebruikte hij dertig miljoen accounts voor scammen.

The Register schrijft dat Baratov waarschijnlijk de enige van de vier is die terecht zal staan. Zijn medeverdachte leeft in Rusland en heeft een beloning van 100.000 dollar op zijn naam staan, die is uitgeschreven door de FBI. Een van de FSB-agenten werkt nog steeds voor de veiligheidsdienst en reist alleen naar landen die niet aan de VS uitleveren, terwijl de tweede door Rusland is aangeklaagd voor verraad.