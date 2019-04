Maker YotaPhone met e-inkscherm is failliet verklaard

Yota, maker van de gelijknamige YotaPhone is failliet verklaard. Het bedrijf kon zijn leveranciers niet meer betalen, waardoor het bankroet ging. Yota is voornamelijk bekend van het uitbrengen van smartphones met een secundair e-inkscherm.

Het faillissement werd uitgesproken in de Kaaimaneilanden, waar Yota officieel is gevestigd, zo weet de Russischtalige website iGuides. De van oorsprong Russische telefoonmaker had een dispuut met leverancier Hi-p Electronics, die de e-inkschermen voor de smartphones leverde, omdat er minder schermen werden afgenomen dan afgesproken. Het bedrijf zou een bedrag van 126 miljoen dollar willen zien, dat Yota niet kon betalen, waarna Hi-p Electronics een rechtszaak aanspande. Yota vroeg vervolgens faillissement aan, ook omdat het nog andere schuldeisers had.

Yota is voornamelijk bekend van de gelijknamige smartphones, waarbij er een secundair scherm is ingebouwd van het e-inktype. Het eerste model werd in 2013 uitgebracht, waarbij er later nog een Yotaphone 2 en Yotaphone 3 uitkwamen. Bij de modellen zit het e-inkscherm aan de achterkant, en is voornamelijk bedoeld om statische informatie weer te geven.