Sri Lanka blokkeert toegang tot sociale media na terreuraanvallen

De overheid van Sri Lanka heeft op zondag de toegang tot verscheidene sociale-mediawebsites afgesloten, nadat het land getroffen werd door meerdere terreuraanvallen. Met het afsluiten van de toegang wil de overheid verspreiding van nepnieuws en haatberichten voorkomen.

Lokale media meldden dat verscheidene websites en diensten, zoals Whatsapp, Facebook, Instagram, Viber, Snapchat en YouTube, niet meer toegankelijk zijn in Sri Lanka. In een reactie liet een overheidsofficial weten dat het een besluit van de regering is geweest om de diensten ontoegankelijk te maken, als reactie op de terreuraanvallen. De bedoeling is dat de blokkades in stand blijven totdat het onderzoek is afgerond.

Het is niet de eerste keer dat Sri Lanka de toegang tot sociale media afsluit na gebeurtenissen in het land. Vorig jaar werden er ook al blokkades ingesteld, nadat er valse geruchten werden verspreid via sociale media, die tot rellen leidden.

In Sri Lanka werden zondagochtend verscheidene aanslagen gepleegd op hotels en kerken, waarbij honderden doden vielen. De autoriteiten hebben een groot aantal mensen gearresteerd, maar het is vooralsnog onduidelijk wie er achter de aanslagen zitten.