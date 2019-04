Oostenrijk wil wetgeving die echte naam koppelt aan online uitlatingen

De Oostenrijkse regering wil wetgeving die online platforms verplicht om de identiteit van hun gebruikers te kennen. Zo zouden online uitlatingen te koppelen moeten zijn aan een persoon, wat vervolging gemakkelijker maakt. In eigen land krijgt het wetsvoorstel kritiek.

Tijdens een persconferentie liet Minister voor de Media Gernot Blümel weten van mening te zijn dat de wetten die in het 'echte leven' gelden ook online van toepassing zijn, waardoor het kunnen identificeren van online gebruikers noodzakelijk is. In 2020 wil de Oostenrijkse regering er daarom voor zorgen dat er op grote online platforms niet meer volledig anoniem gereageerd kan worden. Gebruikers mogen nog wel een pseudoniem gebruiken, maar het platform moet weten wie er schuilgaat achter de nickname.

Daarbij krijgen de platforms de verantwoordelijkheid om zelf te verifiëren wie de gebruikers zijn. Websites mogen zelf bepalen hoe zij de identiteit van gebruikers vaststellen, maar een mogelijkheid zou het vereisen van een telefoonnummer zijn. China heeft vergelijkbare stappen genomen om online identiteiten te kunnen achterhalen.

Om te voorkomen dat de voorgestelde Oostenrijkse wet in strijd is met geldende Europese wetgeving, wordt de Europese Commissie gevraagd om te kijken naar de concepttekst. In eigen land krijgt het voorstel kritiek van privacyvoorvechters en de oppositie, omdat het onder meer tot censuur kan leiden, zo meldt de Oostenrijkse website Der Standard.

De wet zou gaan gelden voor online platforms die meer dan 100.000 geregistreerde gebruikers hebben en jaarlijks meer dan 500.000 euro aan omzet hebben. Ook websites die meer dan 50.000 euro aan jaarlijkse overheidssubsidie ontvangen moeten zich aan de wet houden. Voor dergelijke websites geldt dat zij de volledige naam en adresgegevens van de gebruiker moeten opvragen. Ook moeten zij een contactpersoon aanstellen die bereikbaar is om gebruikersinformatie te overhandigen aan de autoriteiten als daar om wordt gevraagd. Wie weigert mee te werken kan een boete tot 500.000 euro krijgen, oplopend tot een miljoen bij herhaalde overtredingen.