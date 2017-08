Microsoft voegt optie voor langdurige opslag toe aan Azure-aanbod

Microsoft heeft een nieuwe optie aan zijn Blob-opslag binnen Azure aangekondigd. De zogenaamde Archive-tier is goedkoper dan de Hot- en Cold-opties en is geschikt voor langdurige opslag van gegevens. Er is nu een preview beschikbaar.

Microsoft meldt dat het met de nieuwe toevoeging tegemoet wil komen aan groeiende hoeveelheden gegevens bij organisaties. De Archive-optie is bedoeld voor gegevens die niet vaak gebruikt worden en waarvoor dus een lagere eis op het gebied van latency voor bestaat.

Zolang een blob op de Archive-servers is opgeslagen, is het niet mogelijk om de gegevens te lezen, kopiëren, te overschrijven of te wijzigen. Om wel in staat te zijn om te lezen, moet de blob eerst naar een andere tier worden verplaatst zoals Hot of Cold. Die laatste optie introduceerde Microsoft vorig jaar als optie voor zelden gebruikte data.

Azure-klanten kunnen deelnemen aan een preview van de nieuwe optie door een verzoek in te dienen, aldus Microsoft. Er zijn nog geen europrijzen van de optie bekend, het bedrijf heeft alleen de prijs voor één Amerikaanse regio online gezet. De prijs komt neer op 0,0018 dollar per GB per maand, vergeleken met 0,01 dollar voor Cold-opslag en 0,0184 dollar voor Hot.