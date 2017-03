Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 17:01, 21 reacties • Feedback

Qualcomm maakt bekend dat Microsoft zijn Centriq 2400-serverplatform gaat gebruiken. Microsoft gaat de ARM-processors die op 10nm worden gemaakt toepassen in zijn datacenters voor de Azure-clouddiensten. De bedrijven hebben samen een ARM-build van Windows Server getoond.

Volgens de processorontwerper gaat het om een grote en langdurige samenwerking die meerdere generaties van hardware en software beslaat. Daarmee lijkt Microsoft een grote overstap te maken van zijn op x86-gebaseerde servers naar ARM-chips. Qualcomm Datacenter Technologies heeft de deal met Microsoft bekendgemaakt op de Open Compute Project Summit 2017.

Qualcomm demonstreerde daarbij Windows Server draaiende op de Centriq 2400-processor. Het bedrijf zegt al jarenlang met Microsoft samengewerkt te hebben om het besturingssysteem te optimaliseren voor de ARM-architectuur. Het gaat om een interne build van Microsoft. Of Windows Server voor ARM ook publiek beschikbaar komt is nog niet bekend.

Qualcomm heeft een specificatie voor servers op basis van het Centriq 2400-platform ingediend bij het Open Compute Project. Dat project is opgezet door Facebook om zoveel mogelijk documentatie over datacentersystemen openbaar te maken. De Qualcomm Centriq 2400 Open Compute Motherboard-specificatie is gebaseerd op Microsoft's Project Olympus. Onder die naam maakte Microsoft eind vorig jaar zijn cloudhardware open source.

Het moederbord biedt plaats aan één processor, die beschikbaar komt in varianten met tot 48 cores. Er passen twaalf reepjes ddr4-geheugen op het bord, er is een 50-gigabit-nic aanwezig en het platform biedt 32 pcie-lanes.

Het Qualcomm Centriq 2400-platform is het eerste serverplatform dat gebruikmaakt van processors die geproduceerd zijn op het 10nm-procedé. De ARM-architectuur zou zuinigere processors dan de tot nu toe veelgebruikte x86-chips op kunnen leveren, maar hoe het platform van Qualcomm concreet presteert is nog niet bekend.

Qualcomm kondigde in 2014 aan ARM-processors voor servers te gaan maken. Eind 2015 werden de eerste samples van serverprocessors met 24 cores naar klanten gestuurd. In december vorig jaar presenteerde Qualcomm zijn Centriq 2400-serverplatform.

Microsoft werkt niet alleen op servergebied samen met Qualcomm. Eind vorig jaar toonden de twee bedrijven een Windows 10-build die x86-programma's kan draaien op een Snapdragon 835-soc. Daarmee zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld laptops en smartphones met de ARM-soc te maken en daarop x86-programma's te draaien.