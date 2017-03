Door Julian Huijbregts, vrijdag 17 maart 2017 10:20, 18 reacties • Feedback

Qualcomm voert wijzigingen door in de naamgeving van zijn socs. De modellen in de huidige Snapdragon 200-serie zullen niet langer de Snapdragon-naam dragen, maar gaan Qualcomm Mobile heten. Ook spreekt de ontwerper niet meer van processors, maar van een platform.

Qualcomm zegt dat het onderbrengen van de budget-socs in een aparte serie ervoor zorgt dat klanten beter onderscheid kunnen maken tussen instapmodellen en high-end apparaten. Het eerste zichtbare resultaat van de wijzigingen in de naamgeving is dat de goedkoopste socs uit de huidige Snapdragon 200-serie geen Snapdragon-aanduiding meer krijgen. Qualcomm zegt de wijzigingen in de naamgeving van zijn socs in de komende maanden te gaan doorvoeren.

Hoewel Qualcomm zegt de Snapdragon-naam voortaan alleen te zullen gebruiken voor premium-socs, blijft de chipontwerper de naam ook voor de modellen in de 400- en 600-serie gebruiken, naast de topmodellen zoals de Snapdragon 821 en 835.

Verder zegt Qualcomm dat het zijn socs niet meer 'processor' zal noemen. Tot nu toe sprak het bedrijf bijvoorbeeld van de Snapdragon 835-processor. Voortaan gaat de chipontwerper spreken van platforms, bijvoorbeeld het Snapdragon 835-platform. Dat moet duidelijker maken dat het niet enkel om een processor gaat, maar om een soc die bestaat uit een cpu en gpu en andere technieken, waaronder Qualcomm Quick Charge.