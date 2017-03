Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 07:56, 3 reacties • Feedback

Samsung ontkent dat er problemen zijn met de yields bij de productie van chips op zijn eerste generatie van het 10nm-procedť. Eind dit jaar wil de fabrikant beginnen met de productie van de tweede generatie chips op 10nm, volgend jaar volgt de derde generatie.

Samsung zegt dat het meer dan 70.000 wafers van 10nm-chips heeft kunnen produceren en vermeldt dat er 'stabiele hoge yields' zijn bij de productie. Bovendien zou de processormaker aan de 'hoge vraag van klanten' op tijd kunnen voldoen.

Daarmee ontkent de fabrikant rechtstreeks geruchten over tegenvallende yields op 10nm. Die geruchten leken een bevestiging te krijgen toen bleek dat Samsung zijn Galaxy S8 later in het jaar zal presenteren dan het afgelopen jaren met zijn Galaxy S-toestellen heeft gedaan. Op telecombeurs Mobile World Congress bleken er bovendien weinig smartphones met 10nm-socs snel uit te komen. Sony presenteerde wel de Xperia XZ Premium met Snapdragon 835-soc, maar de release daarvan volgt naar verluidt aan het einde van het voorjaar. Toestellen als de LG G6 hebben een soc aan boord die Samsung maakt op zijn 14nm-procedé.

Een kleiner procedé betekent in principe dat de soc zuiniger kan zijn, maar het rekenen met nodes is anno 2017 nattevingerwerk geworden. Samung begon vorig najaar met de massaproductie van socs op 10nm. De eerste daarvan zijn de Snapdragon 835 van Qualcomm en Samsungs eigen Exynos 9 8895. Beide zullen vermoedelijk in varianten van de Galaxy S8 zitten. De afgelopen jaren kwam de Snapdragon-versie in onder meer de Verenigde Staten uit, terwijl Europa de Exynos-variant kreeg.