Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 07:41, 1 reactie • Feedback

Sommige eigenaren van een Nexus 6 krijgen van Google een downgrade van Android 7.1.1 naar Android 7.0. De 'update' is volgens Google nodig om ota-updates in de toekomst mogelijk te maken voor het toestel uit 2014.

Wie nu Android 7.1.1 via sideloading op de Nexus 6 heeft gezet, krijgt een melding dat er een update is naar Android 7.0, melden veel gebruikers op Reddit. Een Google-medewerker zegt in de thread dat de downgrade nodig is voor het ontvangen van ota-updates op het toestel. "Iedereen die in de toekomst builds wil blijven sideloaden of flashen, kan op Android 7.1.1 blijven."

Als Nexus 6-eigenaren na de 'update' naar 7.0 problemen hebben, zouden ze hun toestel terug moeten zetten naar fabrieksinstellingen, aldus de Google-medewerker. Dan zou het weer naar behoren moeten functioneren.

De ota-updates die nog gaan komen zullen voornamelijk beveiligingsupdates zijn. Google had als indicatie gegeven dat de ondersteuning voor nieuwe Android-versies voor de Nexus 6 eind vorig jaar zou aflopen. De zoekgigant geeft zijn toestellen wel drie jaar beveiligingsupdates en die support eindigt dus komend najaar.

Er zijn de afgelopen tijd veel problemen geweest met updates voor het door Motorola gebouwde Nexus-toestel uit 2014. De Android 7.0-build kwam al veel later uit en bij 7.1.1 ging het niet veel beter.