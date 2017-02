Door Bauke Schievink, zondag 26 februari 2017 11:15, 8 reacties • Feedback

Submitter: Thomasvt

Google heeft een softwareupdate uitgebracht voor de Nexus 6P-smartphone. Deze brengt Android 7.1.2 naar het toestel, die eerder uitkwam voor andere Nexus- en Pixel-smartphones. Opvallend genoeg ontbreken de gestures voor de vingerafdrukscanner die Google eerder introduceerde.

De softwareupdate is een Developer Preview en daardoor nog niet direct beschikbaar voor iedere eigenaar van de Nexus 6P. Onder andere 9To5Google meldt dat het handmatig zoeken naar updates kan helpen om het binnenhalen van de software te forceren. Daarvoor moet de gebruiker overigens wel meedoen aan het ontwikkelprogramma van Google. Na het installeren beschikken gebruikers van de Nexus 6P over Android 7.1.2, momenteel de nieuwste versie van Googles mobiele besturingssysteem.

Google introduceerde Android 7.1.2 eerder voor andere smartphones in de Nexus-serie, alsook de Pixel-serie. Met deze Android-versie is het mogelijk om via gestures op de vingerafdrukscanner bepaalde functies aan te roepen, zoals het bekijken van notificaties. Opvallend genoeg ontbreekt deze functie in de update die is uitgebracht voor de Nexus 6P, zo stelt 9To5Google.

Waarom Google deze eigenschap niet heeft ingebouwd is niet duidelijk. Wel blijken de kleine bugs die eerder werden gerapporteerd voor de vroege versie van Android 7.1.2, nog steeds in de software te zitten. Daarbij gaat het onder meer om een probleem waarbij het niet mogelijk is om de wifi-instellingen aan te passen. Waarschijnlijk wordt dit bij de definitieve versie alsnog gerepareerd.