Door Joris Jansen, vrijdag 3 februari 2017 12:47, 10 reacties • Feedback

De virtuele assistent Google Assistant komt naar verluidt naar de Nexus 5X en de Nexus 6P. Het kunstmatige-intelligentieprogramma van Google, dat onder meer op de Pixel-smartphones zit, zal mogelijk met een volgende grote Android-update ook beschikbaar zijn voor de Nexus-toestellen.

Dat schrijft Stephen Hall, journalist bij website 9to5Google, op Twitter. Het is nog onduidelijk met welke update van Android het programma naar de Nexus-toestellen zou komen. Omdat er wordt gesproken van de komst van Assistant bij de volgende grote update, lijkt het onwaarschijnlijk dat de virtuele assistent al naar de Nexus-toestellen komt bij de bètaversie van Android 7.1.2. Mogelijk gaat het om Android 7.1.3, Android 7.2, of versie 8.0.

Vooralsnog is Google Assistant officieel alleen beschikbaar op de Google-smartphones Pixel en Pixel XL, maar er zijn omwegen om de assistent op andere toestellen te krijgen. Open GApps, een dienst om via het recoverymenu Google-apps en -diensten op Android-telefoons te zetten, krijgt bijvoorbeeld een optie om Google Assistant te installeren. Vanaf vrijdag zit Assistant als optie in elke build van Open GApps. Ook waren al andere trucs beschikbaar.

Google introduceerde Assistant vorig jaar. Het is een digitale assistent die werkt via spraakcommando's in gespreksvorm. De functie zat als bèta in chatapp Allo en werkte onder meer op de Pixel-smartphones en speaker Google Home. Assistant werkt nog niet in het Nederlands en de Pixels zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar. Om de de digitale assistent te laten functioneren moeten gebruikers de telefoon op Engels hebben staan. Er zijn al langer geruchten dat Google de assistent ook naar andere toestellen wil brengen; de komende G6 van LG zou de dienst bijvoorbeeld geïntegreerd krijgen, schreef CNet.

Eerder werd al bekend dat Android 7.1.2 niet beschikbaar komt voor de oudere Nexus-toestellen, de Nexus 6 en de Nexus 9. Deze toestellen werden niet genoemd in een blogbericht van Google over de komst van Android 7.1.2. Deze toestellen krijgen geen systeemupdates meer.