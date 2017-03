Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 19:09, 4 reacties • Feedback

Google zou werken aan een besturing via gebaren voor de volgende versie van Android. Zo zouden gebruikers te allen tijde de contactenlijst moeten kunnen oproepen door een C op het scherm te tekenen. Dergelijke functies zitten nu nog niet in Android.

Het is niet zeker dat de functie er zal komen, zegt Venturebeat, die zich baseert op een enkele bron bij de zoekgigant. Door het inbouwen van functies voor gebaren moeten gebruikers sneller bepaalde taken kunnen uitvoeren. Op dit moment kunnen gebruikers snel contacten openen via 'Ok Google' in de Google-app, maar een gebaar zou sneller zijn.

De functie is nu niet in gebruik bij andere smartphonemakers, maar diverse fabrikanten werken wel met besturing via gebaren. Veel Android-toestellen ondersteunen het tekenen van letters op een uitgeschakeld scherm, om bijvoorbeeld de camera of zaklamp te kunnen starten zonder het scherm in te schakelen. Daarnaast ontwikkelde Nokia ooit de Z Launcher die werkte met het tekenen van letters en heeft Huawei de functie Knuckle Touch die werkt via besturing met de knokkels.

Google zou diverse nieuwe functies van Android willen onthullen op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie Google I/O, die vanaf 17 mei begint in de Amerikaanse stad Mountain View. Dat is ook de plek waar Google zijn hoofdkantoor heeft. Naast de besturing met gebaren maakt Venturebeat ook melding van een functie om adressen in sms'jes te kunnen aantikken om het te kunnen openen in Google Maps.