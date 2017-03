Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 19:37, 13 reacties • Feedback

Microsoft stopt volgende week met zijn sociale netwerk Socl. De site, die bedoeld is als kruising tussen een regulier sociaal netwerk en een zoekmachine, is in totaal bijna vijf jaar online geweest. Microsoft geeft geen reden voor het stoppen van het netwerk.

De testversie van Socl kwam in mei 2012 online en nu, bijna vijf jaar later, zegt het team achter de site dat de dienst per 15 maart niet meer zal bestaan. Socl komt voort uit Fuse Labs, de onderzoeksafdeling van Microsoft.

Socl is opgezet als een combinatie tussen een sociale-netwerksite en een zoekmachine. Gebruikers krijgen suggesties over verschillende onderwerpen op de homepagina, waarbij het mogelijk is om te zien waar anderen naar hebben gezocht. Ook is het mogelijk om zoekresultaten te delen die vervolgens zichtbaar zijn in een nieuwsstream.

Fuse Labs zegt niet waarom Socl stopt, maar vermoedelijk ligt het aan een gebrek aan gebruikers. Ondanks de steun van gigant Microsoft lijkt het erop dat maar weinig mensen Socl in de loop der tijd hebben gebruikt.