Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 20:16, 13 reacties • Feedback

Modemerken Tommy Hilfiger en Hugo Boss gaan horloges met Android Wear uitbrengen. Dat heeft Movado, licentienemer van beide merken, bekendgemaakt. De collecties van beide merken moeten dit najaar in de winkels liggen.

Movado maakt nog geen details bekend over de horloges van Tommy Hilfiger en Hugo Boss. Wel zegt het onder eigen naam over enkele weken op de juwelenbeurs Baselworld 2017 zijn eerste Movado Connect-horloges te laten zien. Dat zijn Android Wear-horloges die vanaf 495 dollar moeten kosten en dit najaar in vijf verschillende varianten moeten uitkomen.

De Amerikaanse horlogemaker heeft sinds een aantal jaar ook een licentie op de namen van Hugo Boss en Tommy Hilfiger voor op horloges en onder die merknamen zullen er dit najaar dus ook Wear-smartwatches worden getoond. Alle modellen draaien op Android Wear 2.0, de nieuwe versie van het besturingssysteem voor smartwatches dat Google vorige maand uitbracht.

Analoog horloge van Movado met Hugo Boss-merk