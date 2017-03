Door Arnoud Wokke, woensdag 8 maart 2017 18:35, 4 reacties • Feedback

Imagination heeft zijn eerste nieuwe architectuur voor mobiele PowerVR-gpu's gepresenteerd in zeven jaar. De Rogue-architectuur die dienst doet sinds 2010 is volgens de leverancier niet meer afdoende voor toekomstige vr-toepassingen en 7nm-socs.

De komende jaren zullen gpu's van zowel de Rogue-architectuur als de nieuwe Furian-gpu's naast elkaar bestaan. Alleen de duurste gpu's zullen in eerste instantie gebaseerd zijn op Furian, zegt Imagination. Daarna zullen vermoedelijk ook goedkopere gpu's Furian-modellen worden.

De Furian-gpu's moeten diverse toepassingen mogelijk maken die nu niet kunnen, zoals next-gen augmented en virtual reality. Daarnaast richt Imagination zich op de markt voor auto's en zelflerende systemen die kunnen profiteren van de PowerVR-gpu's.

Furian is geen heel nieuwe architectuur, maar vooral een doorontwikkeling van Rogue. Imagination claimt een verbetering van 35 procent op gebied van gflops een 80 procent hogere fill rate ten opzichte van Rogue.

De eerste Furian-gpu's zal Imagination halverwege dit jaar naar klanten opsturen. Dan kan het nog anderhalf jaar duren voordat ze in socs zullen verschijnen. Halverwege dit jaar zal Imagination de eerste gpu's op basis van Furian aankondigen; dat gebeurt nu nog niet.

De PowerVR-gpu's van Imagination zitten in socs van diverse fabrikanten. De grootste afnemer is sinds enkele jaren Apple, die op maat gemaakte PowerVR-gpu's in zijn A-serie van socs stopt. Die socs zitten in alle iPhones en iPads van de afgelopen zeven jaar.