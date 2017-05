Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 20:05, 0 reacties • Feedback

De eerste PowerVR-gpu van Imagination voor smartphones en auto's op basis van de nieuwe Furian-architectuur scoort volgens de fabrikant bij dezelfde kloksnelheid 50 tot 80 procent beter in de grafische benchmark GFXBench. Imagination doet een vooraankondiging van de gpu.

De PowerVR GT8525 is volgens Imagination een stuk sneller dan zijn voorganger GT7200 op benchmarks als GFXBench en AnTuTu en komt tot 50 procent meer gflops dan zijn voorganger. De GT8525 heeft twee clusters en is vooral bedoeld voor in high-end smartphones en voor infotainment-systemen van auto's.

Het is de eerste gpu waar Imagination openlijk over spreekt op de Furian-architectuur. Het bedrijf presenteerde de nieuwe architectuur in maart. De Furian-gpu's moeten diverse toepassingen mogelijk maken die nu niet kunnen, zoals next-gen augmented en virtual reality. Daarnaast richt Imagination zich op de markt voor auto's en zelflerende systemen die kunnen profiteren van de PowerVR-gpu's.

Imagination heeft exemplaren van de GT8525 al verstrekt aan de 'belangrijkste klant'. Afgelopen jaren was dat Apple, maar de bedrijven kregen dit voorjaar ruzie. Dat komt doordat Apple aan een eigen gpu werkt, nu het al jarenlang eigen cpu's ontwerp.

De eerste producten met ed GT8525 moeten begin volgend jaar op de markt verschijnen. Het is onbekend wat voor producten dat zijn. Imagination zei al eerder dat gpu's op basis van Furian en Rogue nog enkele jaren naast elkaar zullen bestaan.