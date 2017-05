Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 20:02, 3 reacties • Feedback

Nvidia heeft tijdens zijn keynote op GTC 2017 Project Holodeck laten zien. Dat is een vr-ervaring, waarin meerdere mensen dezelfde high-res graphics kunnen zien en bovendien de virtuele objecten als realistischer moeten ervaren doordat virtuele objecten zich gedragen als echte objecten.

In de demonstratie tijdens de Nvidia-keynote konden vier mensen rond een auto lopen en erin zitten. Omdat de handen van de avatar het stuur vastpakte en er niet doorheen gaan, moet dat in combinatie met haptische feedback zorgen voor een realistischer vr-ervaring.

De auto in de demonstratie bestond uit vijftig miljoen polygonen, waardoor hij er van alle kanten realistisch uit zou moeten zien. Dat alles moet ertoe leiden dat interactie natuurlijk voelt in een digitale omgeving, concludeert twitteraar Andrew Beam, die een video plaatste van een stukje van de demo.

Het is onduidelijk welke hardware en software Nvidia gebruikte voor de demonstratie. De fabrikant zal Project Holodeck in september voor het eerst publiekelijk in het echt laten zien. Nvidia is afgelopen jaren veel bezig met de ontwikkeling van virtual reality. Zo toonde het bedrijf eerder een 1700Hz-scherm voor vr en maakt het grafische benchmarks voor huidige vr-systemen.