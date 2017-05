Door Arnoud Wokke, woensdag 10 mei 2017 19:46, 0 reacties • Feedback

De Nederlandse fotodienst ReSnap heeft Bundle gekocht, een app van Nederlandse bodem voor het automatisch sorteren van foto's en genereren van fotoboeken. ReSnap zet zijn technologie in de al beschikbare apps van Bundle.

De nieuwe app volgt binnen een paar weken, kondigt ReSnap aan bij de bekendmaking van de overname. ReSnap is een online dienst voor het maken van fotoboeken, terwijl Bundle nu een app is voor het automatisch sorteren van foto's aan de hand van onder meer gezichtsherkenning. Vervolgens kunnen gebruikers daar ook fotoboeken van maken.

Door de combinatie van beide diensten komt er een app om foto's automatisch te sorteren en daar fotoboeken van te maken op elk apparaat, zo claimt ReSnap. Beide bedrijven zijn start-ups en zijn nog niet lang bezig. Het is onbekend hoeveel geld er gemoeid is met de overname. De bedrijven maken ook geen aantallen gebruikers bekend. Bundle staat in de Google Play Store op tussen 10.000 en 50.000 downloads.