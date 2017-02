Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 februari 2017 07:26, 4 reacties • Feedback

Open GApps, een dienst om via het recovery-menu Google-apps en -diensten op Android-telefoons te zetten, krijgt een optie om Google Assistant te installeren. Dat kon tot nu toe niet. Assistant werkt op de Pixel-smartphones en in de speaker Google Home.

Dankzij de integratie in Open GApps kunnen veel meer telefoons gebruik maken van de Google Assistant. Vanaf vrijdag zit Assistant als optie in elke build, schrijft Android Police. De integratie van Assistant is vooralsnog een optie, omdat het minder functies heeft dan het al langer bestaande Google Now.

De installatie van Assistant werkt via de Aroma-installer van Open GApps of via de command line. Veel gebruikers van Android-telefoons die via het recovery-menu custom roms flashen, flashen Open GApps gelijk erna om toegang te krijgen tot Google-diensten als Gmail, Maps en de Play Store. Die diensten zitten op last van de zoekgigant niet standaard in custom roms.

Google introduceerde Assistant vorig jaar. Het is een digitale assistent die werkt via spraakcommando's in gespreksvorm. De functie zat als bèta in chatapp Allo en werkte onder meer op de Pixel-smartphones en speaker Google Home. Assistant werkt nog niet in het Nederlands en de Pixels zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar. Om de de digitale assistent te laten functioneren moeten gebruikers de telefoon op Engels hebben staan.