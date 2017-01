Door Julian Huijbregts, dinsdag 17 januari 2017 19:51, 2 reacties • Feedback

Google kondigt op 9 februari Android Wear 2.0 aan en zal op die dag samen met LG twee smarwatches presenteren die gebruikmaken van de nieuwe software. Dat zegt Evan Blass, die promotiemateriaal heeft ingezien van de nieuwe producten.

De twee smartwaches heten LG Watch Sport en LG Watch Style. Eerstgenoemde is 14,2mm dik en de andere variant is 10,8mm dik. Het Sport-model komt in titanium-kleur en donkerblauw, terwijl de Style-uitvoering in titanium, zilver en rosegoud op de markt komt. Beiden hebben een rond oledscherm.

De LG Watch Sport krijgt een 1,38"-scherm met een resolutie van 480x480 pixels, terwijl de Style een 1,2"-scherm heeft met 360x360 pixels. Het grote model heeft 768MB geheugen en een 430mAh-accu, bij de kleinere is dat 512MB en 240mAh. Met 4GB is de opslagruimte voor beide modellen gelijk. Welke socs de horloges krijgen is niet duidelijk. Beide modellen hebben wifi, het Sport-model heeft ook ondersteuning voor mobiele netwerken. Alleen het Sport-model heeft een hartslagmeter, maar beide modellen zijn water- en stofbestendig.

Evan Blass heeft de marketingmaterialen waar hij zich op baseert niet online gezet, maar schrijft in een artikel op VentureBeat dat de horloges eruit zien zoals de conceptafbeeldingen die al een half jaar geleden werden gemaakt door Android Police.

Volgens Blass zijn de twee horloges de smartwatches waar al lang in geruchten over gesproken wordt. Het gaat om hardware die in samenwerking met Google is gemaakt, net zoals Google voorheen fabrikanten Nexus-telefoons liet maken. Eind 2016 bevestigde Google de komst van de smartwatches, maar welke fabrikant de horloges maakt, was nog niet bekend.

Google en LG zouden de horloges op 9 februari aankondigen en dat is ook de dag dat Android Wear 2.0 uitkomt. Vorige week bleek al dat Google tegen ontwikkelaars heeft gezegd dat de nieuwe Android Wear-versie begin februari verschijnt. In Android Wear 2.0 zit onder andere Google Assistent en de nieuwe horloges zullen daar ook gebruik van kunnen maken.

In de VS zouden de smartwatches direct te koop moeten zijn een dag na aankondiging. In andere regio's zou dat in februari en maart zijn. LG gaat volgens Blass tijdens het Mobile World Congress dat start op 27 februari veel aandacht schenken aan de Watch Sport en Watch Style.

Render van de horloges, gemaakt door Android Police.