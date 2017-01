Door Julian Huijbregts, donderdag 12 januari 2017 08:29, 6 reacties • Feedback

Submitter: Matszs

Google brengt de definitieve versie 2.0 van Android Wear begin februari uit. Dat blijkt uit een e-mail aan ontwikkelaars waarin opgeroepen wordt om apps geschikt te maken voor de nieuwe versie. Samen met Android Wear 2.0 worden twee nieuwe Google-smartwatches verwacht.

Onder andere Android Police heeft het bericht dat aan ontwikkelaars is gestuurd gepubliceerd. Android Wear 2.0 had in de herfst uit moeten komen, maar Google stelde de release uit naar begin 2017. Nu is duidelijk dat de release begin februari zal plaatsvinden. In de loop van 2016 verschenen er wel diverse previewversies voor ontwikkelaars.

Vermoedelijk kondigt Google gelijktijdig met het uitbrengen van Android Wear 2.0 twee nieuwe smartwatches aan. De komst van die wearables bevestigde het bedrijf in december tegenover The Verge. In tegenstelling tot de Pixel-smartphones gaat het niet om hardware waar Google zelf volledig voor verantwoordelijk is, maar net als bij de Nexus-telefoons worden de horloges door een hardwarepartner ontworpen en gemaakt. Het is nog niet bekend wie die partner is.

Android Wear 2.0 bevat onder andere een Play Store, zodat gebruikers zelf apps kunnen installeren op hun horloge. Ook is bediening via polsbewegingen mogelijk en komt er een functie Smart Replies, waarbij op basis van context voorgeprogrammeerde antwoorden worden gepresenteerd. Net als smarthomeassistent Google Home en de Pixel-smartphones kan de nieuwe versie van Android Wear gebruikmaken van Google Assistent.