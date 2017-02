Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 11:58, 8 reacties • Feedback

Een alfaversie van Google Search maakt het mogelijk om Google Assistant te gebruiken op non-Pixel-androidtelefoons. Dit werkt echter niet op alle apparaten. Daarnaast heeft deze appversie vrij veel bugs, wat sterk doet vermoeden dat de update per ongeluk online gezet is.

Volgens Android Police werd de alfaversie van Google Search verspreid onder gebruikers die zich aangemeld hebben voor bèta-updates in Android. De update, met versienummer 6.13, zou bij ongeveer de helft van geteste toestellen Now On Tap vervangen met Assistant. Op een Galaxy Note 5 die op Android 6.0.1 draait, werkte het bijvoorbeeld. Ook op een Nexus 6P met Android 7.1.1 werkt het. Het is niet duidelijk welke apparaten precies Assistant krijgen en waarom.

Googles digitale assistent, die simpelweg Assistant genoemd wordt, is een van de grote verkooppunten van de nieuwe Pixel-telefoons die het bedrijf vorig jaar uitbracht. Ook zit de assistent in de slimme Google Home-speaker. Er doen al langer berichten de ronde dat Assistant ook naar andere toestellen komt, maar Google zelf heeft nog niets officieel bekendgemaakt.

Deze alfaversie bevat naast Assistant-activatie ook de mogelijkheid om betaalgegevens in de app in te voeren. Het was al bekend dat Google aan deze mogelijkheid werkt en hoewel het bedrijf duidelijk dichter in de buurt van een daadwerkelijke release van deze functie komt, is dat moment nog niet aangebroken. Op dit moment kunnen gebruikers namelijk wel betaalgegevens invoeren, maar nog niet daadwerkelijk betalingen doen.

Daarnaast is er een overzichtspagina met recente zoekopdrachten, een lite mode die resultatenpagina's versimpelt en offline zoeken, zo meldt Android Police in zijn teardown. Wie de alfaversie van Google Search zelf wil proberen, kan deze bijvoorbeeld via apkmirror.com downloaden.

Beeld: Android Police