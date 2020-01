Makers hernoemen Hass.io naar Home Assistant en Home Assistant Core

Het opensource-automatiseringsplatform Home Assistant krijgt een nieuwe naam. De dienst noemt de Python-applicatie voortaan Home Assistant Core, terwijl het besturingssysteem Hass.io juist de naam Home Assistant krijgt.

De makers van het project schrijven in een blogpost dat ze op die manier beter onderscheid willen maken tussen de twee soorten applicaties. Home Assistant is een Python-applicatie. Die kan losstaand worden gedraaid in bijvoorbeeld een Docker-container of als besturingssysteem worden geïnstalleerd op bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Dat laatste heet samengevat weer Hass.io. Volgens de makers is dat onderscheid te ingewikkeld voor veel nieuwe gebruikers en krijgt het systeem daarom een andere naam.

Het Hass.io-systeem, dat voor de meeste gebruikers het bekendst is en ook het vaakst wordt gebruikt, heet voortaan simpelweg Home Assistant. Het onderliggende systeem dat eerst Home Assistant heette, krijgt nu de naam Home Assistant Core. Volgens de makers verandert er verder niets aan de applicatie zelf. "Dit gaat alleen over het hernoemen van de applicaties en heeft geen invloed op de functionaliteit van projecten." Home Assistant is een opensourceplatform waarmee gebruikers allerlei iot-applicaties kunnen bedienen en automatiseren. Het project bracht onlangs versie 0.104.3 uit.