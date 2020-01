Avast stopt met verkopen gebruikersdata

Beveiligingsbedrijf Avast stopt met het verkopen van gebruikersgegevens aan bedrijven. Het bedrijf kwam eerder deze week onder vuur te liggen vanwege het verzamelen van gepseudonimiseerde data. Het bedrijf biedt excuses aan.

Avast-ceo Ondrej Vlcek zegt in een blogpost dat het bedrijf de activiteiten van dochteronderneming Jumpshop per direct stopzet. Avast kreeg deze week veel kritiek na een gezamenlijke publicatie van Vice en PCMag. Die berichtten dat het beveiligingsbedrijf via de gratis desktopversie van de software gegevens verzamelde van gebruikers, waaronder de surfgeschiedenis. Die werden gepseudonimiseerd doorverkocht aan grote bedrijven zoals Google en Home Depot. Experts ontdekten dat het soms alsnog mogelijk was de oorspronkelijke gebruiker te achterhalen. De dataverzameling gebeurde door een dochteronderneming van Avast, genaamd Jumpshot.

In zijn blogpost biedt Vlcek zijn excuses aan. "Als ceo van Avast voel ik me persoonlijk verantwoordelijk", schrijft hij. "Mensen beschermen is onze topprioriteit en al het tegenovergestelde dat we doen is onacceptabel." Volgens Vlcek heeft het bestuur van Avast besloten dat Jumpshot stopt met het verzamelen van data en wordt het bedrijf opgedoekt. Dat gebeurt per direct. Vlcek geeft ook uitleg over hoe hij tot deze beslissing is gekomen. Hij suggereert dat hij daar zelf mee kwam. "Toen ik zeven maanden geleden aantrad als ceo heb ik veel tijd besteed aan het herevalueren van al onze zakelijke diensten. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat dataverzameling niet past in onze privacyprioriteiten voor 2020 en verder." Vlcek zegt dat Avast in 2015 begon met Jumpshot omdat 'cybersecurity een big data game zou worden'. Hij zegt dat het bedrijf altijd binnen de juridische kaders is gebleven en dat het zich altijd aan wetten als de AVG heeft gehouden.

Volgens Vlcek is het stoppen van Jumpshot 'het juiste om te doen'. Wel zijn 'honderden loyale Jumpshot-medewerkers en tientallen klanten de dupe'. Vlcek bedankt ook de gebruikers, 'wiens feedback onze beslissing om actie te ondernemen heeft versneld'.