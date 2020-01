Huawei brengt Mate 30 Pro binnen een maand uit in Nederland

Huawei brengt de Mate 30 Pro-smartphone zonder Google-diensten binnen een maand uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant gezegd tijdens een eigen evenement in Amsterdam. De smartphone komt beperkt beschikbaar.

Huawei zei dat het had beloofd om de telefoon uit te brengen. Het is de eerste Huawei-smartphone in Nederland met Android, maar zonder Google-diensten als de Play Store en Google Maps. Huawei noemde geen exacte releasedatum of prijs. De telefoon kost in Duitsland rond 1100 euro.