Huawei brengt Mate 30 Pro zonder Google-apps op 12 december uit in Duitsland

Huawei heeft de Mate 30 Pro zonder Google-diensten uitgebracht in Duitsland. Eerder verscheen de smartphone al in Spanje en Zwitserland. Voor zover bekend heeft Huawei vooralsnog geen plannen om de telefoon in Nederland en België uit te brengen.

De Mate 30 pro is vanaf 12 december te koop in Duitsland, schrijft de Duitse techsite Giga.de op basis van een persbericht. De verkoop start bij de Duitse tak van MediaMarkt. Op het moment van schrijven staat het toestel nog niet in de webshop. Het toestel komt in beperkte hoeveel beschikbaar en kost 1100 euro. Vorige maand bracht Huawei het toestel ook uit in Spanje en Zwitserland. Ook in Italië is het toestel te koop.

De Mate 30 en Mate 30 Pro zijn in september aangekondigd in Duitsland. Toentertijd gaf het bedrijf al aan dat het toestel nog dit jaar op de Europese markt zou verschijnen. Inmiddels is de smartphone in vier Europese landen verkrijgbaar. Het is nog onbekend of Huawei de Mate 30 en Mate 30 Pro in de Benelux uitbrengt.