Mobile Vikings vergroot EU-bundel naar 14GB voor Unlimited Da Da Ta-klanten

Mobile Vikings-klanten met een Unlimited Da Da Ta-abonnement ontvangen vanaf 20 december een EU-databundel van 14GB in plaats van 11GB. De Belgische virtuele provider heeft klanten hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

De aanpassing geldt alleen voor klanten met een Unlimited Da Da Ta-abonnement van 29 euro per maand. Daarmee kunnen klanten bellen, sms’en en 'onbeperkte data' gebruiken, naar Belgische maatstaven. Net als de meeste Belgische concurrenten hanteert Mobile Vikings een fair use policy, in dit geval met een datalimiet van 20GB in België en - nu nog - 11GB in de Europese Unie. Wie over die limiet gaat, surft de rest van de maand met een verlaagde snelheid van 512Kbit/s.

Per 20 december verhoogt Mobile Vikings de datalimiet voor roaming binnen de EU van 11GB naar 14GB. Bij het overschrijden van de EU-bundel wordt als vanouds een toeslag van 0,0053 euro per megabyte aangerekend. Ook de Belgische datalimiet van 20GB blijft ongewijzigd, net als de prijs van het Unlimited Da Da Ta-abonnement. De verruiming van de EU-databundel werd het eerst opgemerkt door een redacteur van AndroidWorld.be die klant is bij de provider.

In augustus van dit jaar maakte Mobile Vikings dataroaming buiten de EU onmogelijk voor zijn klanten. De provider deed dat naar eigen zeggen om klanten te beschermen voor hoge kosten. Mobile Vikings is een virtuele provider die opereert op het netwerk van Orange Belgium.