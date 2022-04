Mobile Vikings start met aanbod van zakelijke abonnementen

Belgische telecomprovider Mobile Vikings begint met een aanbod van zakelijk abonnementen. Dit aanbod is vooral bedoeld voor middelgrote en kleine bedrijven en start-ups, meldt de provider. Er komen vier bundels, allemaal met onbeperkt bellen en sms'en.

Met Mobile Vikings for Business kunnen werkgevers per werknemer een mobiel abonnement afsluiten, met verschillende databundels. De provider biedt zakelijke abonnementen met maandelijks 5GB, 10GB, 12GB en 'onbeperkte' data. Bij die laatste wordt de internetsnelheid vanaf 20GB verlaagd. Gebruikers kunnen buiten België, maar binnen de EU, gratis tot 16GB aan data gebruiken, waarna 0,003 euro per MB wordt gerekend, ofwel zo'n 3 euro per gigabyte.

De eindgebruikers van een zakelijk Mobile Vikings-abonnement kunnen dit zelfstandig activeren en beheren via een klantenportaal. De werkgever doet een voorstel voor een maandelijkse databundel, maar de werknemer kan deze eventueel zelfstandig ophogen en daarvoor zelf de extra kosten betalen, meldt de provider. Mobile Vikings biedt geen bindende contracten, waardoor zakelijke klanten de abonnementen op ieder moment kunnen opzeggen. Verder meldt de Belgische provider dat bestaande klantvoordelen ook gelden voor het zakelijke aanbod, zoals 'Viking Clans' met meerdere gebruikers en Viking-loyaliteitspunten.

Mobile Vikings wordt momenteel overgenomen door Proximus. Die provider kreeg eerder deze maand toestemming van Belgische mededingingsautoriteiten om deze overname af te ronden. Mobile Vikings gaf toen aan dat het in de toekomst zal overstappen op het netwerk van Proximus, maar het is niet bekend wanneer dat wordt voltooid. De zakelijke abonnementen van Mobile Vikings maken vooralsnog gebruik van het Orange-netwerk, net als het privé-aanbod van de telecomprovider.