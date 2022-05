Nederlander is in België veroordeeld voor hacken van Mobile Vikings-systemen

Een 24-jarige Nederlandse man is in België veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 26 maanden voor het inbreken bij provider Mobile Vikings. De man kwam bij de gegevens van 852 accounts en verkocht die op internet.

De man uit Weesp verscheen in december voor de rechter vanwege het hacken van de telecomprovider. De man wist via credential stuffing bij de provider naar binnen te dringen. Hij gebruikte daarvoor een database met zo'n 5,7 miljoen inloggegevens. In totaal probeerde hij daarmee 17.086 keer in te loggen op de systemen van Mobile Vikings. Hij kon vervolgens de gegevens buitmaken van 852 klanten. Die verkocht hij vervolgens via Telegram voor bitcoins.

De politie kwam de man op het spoor nadat Mobile Vikings vorig jaar aan de bel trok. De provider zag toen een grote toename van inlogpogingen. De Nederlandse politie betrapte de man op heterdaad tijdens een huiszoeking, toen hij probeerde om in de systemen van Vodafone te komen. Voor dat laatste moet hij in Nederland nog voor de rechter verschijnen.

De Belgische procureur eiste vijftien maanden cel. De rechter heeft daar volgens Het Belang van Limburg een voorwaardelijke straf van 26 maanden van gemaakt. De man zat sinds eind juli vorig jaar vast.