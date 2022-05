Belgisch cybersecuritycentrum analyseerde in 2020 3,2 miljoen phishingmails

Het Centre for Cyber Security in België kreeg het afgelopen jaar bijna twee keer zoveel phishingmeldingen binnen als het jaar ervoor. Op een speciaal daarvoor bedoeld e-mailadres kwamen in 2020 3,2 miljoen berichten binnen.

In totaal kwamen er in heel 2020 3.225.234 berichten binnen op het e-mailadres verdacht@safeonweb.be. Dat is een initiatief van het Centre for Cyber Security Belgium waar burgers een mogelijk phishingbericht naar kunnen doorsturen als ze die hebben ontvangen. In heel 2019 kwamen er nog maar half zoveel berichten binnen: 1,7 miljoen.

De instantie analyseert die berichten geautomatiseerd. Vervolgens worden verdachte links doorgestuurd naar bijvoorbeeld Google en Microsoft, die ze kunnen blokkeren in e-mailclients en zoekmachines. Uit alle binnengekomen berichten werden 667.356 frauduleuze url's gehaald die zijn doorgestuurd. Ook werden er 26.109 bijlages gedetecteerd, waarvan er 4370 een virus zouden bevatten.

Volgens het CCB was het merendeel van de berichten traditionele phishing. Het ging om onderwerpen zoals nepwaarschuwingen van banken en overheidsinstellingen, pakketdiensten en diensten als PayPal of Microsoft. In zo'n 45.000 gevallen ging het om corona-gerelateerde phishing. Het CCB zegt dat het niet zeker kan weten of er ook meer berichten zijn verstuurd, maar in ieder geval wel dat die op het e-mailadres zijn binnengekomen.