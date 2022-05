Rapport: Nederlanders overschatten hun kennis over online veiligheid

Nederlanders vinden dat ze zelf goed op de hoogte zijn van hun online veiligheid en schatten de kans dat ze online schade ondervinden of slachtoffer worden van cybercrime, erg laag in. Daar maken ze zich ook weinig zorgen over, blijkt uit een overheidsrapport.

De resultaten staan in het rapport Veilig Online 2020, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd onder 1022 Nederlanders. Van de ondervraagden geeft 87 procent zichzelf een 'goede voldoende' als ze hun eigen online gedrag moeten beoordelen. Twee derde van de Nederlanders denkt redelijk tot zeer goed op de hoogte te zijn van online veiligheid. Slechts een op de tien ondervraagden denkt dat er een groot risico is dat ze persoonlijke schade ondervinden door cybercrime of andere online gevaren. De helft van de Nederlanders maakt zich weinig tot geen zorgen over zijn online veiligheid.

Volgens het rapport is die zelfkennis niet helemaal terecht. Een groot deel van de ondervraagden noemde bijvoorbeeld verkeerde definities bij begrippen. Ook kunnen 'de meesten zelf niet beschrijven wat veilig online gedrag is', staat in het rapport. In werksituaties gaat het om 57 procent, in privésituaties om 52 procent die dat niet kan.

Nederlanders hebben veel vertrouwen in hun eigen gedrag; ze achten de kans klein dat ze getroffen worden door bekende vormen van cybercrime. Slechts 12 procent van de ondervraagden zegt dat de kans op een malware-infectie in de privésituatie groot is. Bij andere vormen van cybercrime, zoals cryptojacking, phishing en ransomware, zijn die getallen nog lager met respectievelijke 11, 8 en 10 procent. Weinig ondervraagden zijn volgens het rapport bereid meer actie te ondernemen om hun online veiligheid te vergroten. Nederlanders die dat willen, hebben dat in de meeste gevallen al gedaan.

Ondanks de coronacrisis en de opkomst van thuiswerken zegt 73 procent van de ondervraagden zich 'zeer weinig zorgen te maken' over hun online veiligheid in een werksituatie. Dat was vorig jaar nog 66 procent. Veel werknemers zouden echter geen maatregelen kunnen noemen die hun werknemer heeft genomen om thuiswerken veiliger te maken.

Nederlanders lijken niet erg bereid te betalen voor hun online veiligheid. Zo wil 58 procent van de ondervraagden 'niet betalen voor een dienst zoals een wachtwoordmanager'. Ook zegt 40 procent van de ondervraagden dat 'de prijs van beveiligingssoftware en antivirusscanners een belemmering is'. 33 procent zegt gratis beveiligingsdiensten niet te vertrouwen.

Ondanks hun vertrouwen in hun eigen gedrag heeft het merendeel van de ondervraagden het afgelopen jaar te maken gehad met online risico's. Daarbij ging het bijvoorbeeld over phishingmails, die de door de ondervraagden naar eigen zeggen in 98 procent van de gevallen worden herkend.