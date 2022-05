In 2016 ging een bijzondere samenwerking van start. In het hoofdkwartier van Europol in Den Haag kwamen de Nederlandse en Europese politie en twee beveiligingsbedrijven bij elkaar om er officieel afspraken over te maken. No More Ransom zou dé vuist worden tegen gijzelmalware, een fenomeen dat steeds meer slachtoffers maakte. Onlangs vierde het project zijn vierde verjaardag. Of het nog steeds relevant is, is maar de vraag. Ransomware is namelijk van een vervelende 'ik steel je vakantiefoto's voor wat tientjes' veranderd in een professionele business waar honderden miljoenen euro's in omgaan. Daardoor is het geen probleem meer dat je als systeembeheerder in je eentje kunt oplossen.

Ransomware is geen nieuw fenomeen, en dat was het in 2016 ook niet. De eerste verhalen erover zijn leuk om te lezen en bieden een grappig kijkje in retrotechnologie. Zo was er de AIDS-trojan, een malwarevariant die nog via floppydisks werd verspreid en die autoexec.bat overschreef en computers wist te vergrendelen. Zoals vaker in de geschiedenis van cybercrime was dit allemaal klein bier. Het viel in het niet bij de explosie die ransomware vanaf pak-em-beet 2012 doormaakte. In dat jaar werden cryptolockers groot. Een verkeerde klik op een phishingmail was genoeg om documenten en vakantiefoto's te vergrendelen, en daar werden steeds meer mensen slachtoffer van.

Toen No More Ransom in 2016 werd opgericht waren de meeste slachtoffers nog zulke 'gewone mensen'. Die maakten het verdienmodel lucratief, al was een infectie goed te genezen als het slachtoffer over een goede back-upstrategie beschikte. Er werden ook in die tijd wel bedrijven geïnfecteerd, maar dat gebeurde minder vaak en middels minder prominente aanvallen dan nu. Inmiddels is het schering en inslag. Universiteit Maastricht kwam er groot mee in de media en regelmatig verschijnen er verhalen over bedrijven waarvan de diensten als gevolg van gijzelsoftware niet meer beschikbaar zijn.

In dit artikel kijken we naar de evolutie die ransomware in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dat het risico voor ons als individuen inmiddels niet meer zo groot is, is evident. En ook dat bedrijven steeds vaker slachtoffer worden. Maar wat die verschuiving precies betekent voor de markt van ransomware, het profiel van criminelen en de toekomstverwachtingen rond gijzelsoftware, dat is minder helder.