Ransomware-aanval op Duits ziekenhuis leidde mogelijk tot dood patiënte

Een ransomware-aanval die de systemen van een ziekenhuis in Düsseldorf trof, heeft mogelijk geleid tot het overlijden van een patiënte, nadat de vrouw in kritieke toestand naar een ander ziekenhuis gebracht moest worden.

Op 10 september verklaarde het Universitair Ziekenhuis Düsseldorf dat er een omvangrijke it-storing gaande was, waardoor de kliniek slechts beperkt bereikbaar was. Het ziekenhuis schrapte alle afspraken, adviseerde patiënten niet te komen en staakte de spoedeisende zorg.

Donderdag maakt het ziekenhuis bekend dat het om een cyberaanval ging en dat it'ers de systemen langzaam maar zeker kunnen herstellen en toegang tot gegevens kunnen bieden. Volgens het universitaire ziekenhuis zouden de daders geen losgeld eisen. Volgens het ziekenhuis kon de aanval plaatsvinden via een kwetsbaarheid in wereldwijd gebruikte commerciële software. "Voordat het softwarebedrijf dit lek uiteindelijk dichtte, was er voldoende tijd om de systemen binnen te dringen."

In de nacht van 11 op 12 september moest een patiënte met spoed naar het Universitair Ziekenhuis Düsseldorf gebracht, maar door de ransomware-aanval, moest de ambulance uitwijken naar het ziekenhuis in Wuppertal. Haar behandeling vond daardoor een uur later plaats. Volgens het Duitse NTV doet de Duitse politie onderzoek of er sprake is van dood door nalatigheid, omdat de vrouw stierf nadat ze was overgebracht.

Volgens een rapport van de minister van Justitie versleutelde de ransomware dertig servers in de kliniek en verzochten de daders contact met hen op te nemen, zonder nog een bedrag voor losgeld te eisen. Dat bericht bleek gericht te zijn aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Nadat de politie contact opnam met de afpersers en hen duidelijk maakte dat niet de universiteit maar een ziekenhuis getroffen was, zouden de daders de sleutel overhandigd hebben waarmee de systemen weer vrijgegeven konden worden. Daarna zouden ze niet meer gereageerd hebben.