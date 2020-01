Ziekenhuis in Leeuwarden staakt extern dataverkeer tijdelijk wegens hackpoging

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft tijdelijk het externe dataverkeer afgesloten vanwege een poging van hackers om in te breken in de systemen van het MCL. Het ziekenhuis vermoedt dat de poging verband houdt met de vorig jaar bekend geworden Citrix-kwetsbaarheid.

Het Medisch Centrum Leeuwarden zegt dat het besloot het externe dataverkeer af te sluiten om te voorkomen dat kwaadwillenden bij bedrijfsgegevens komen. Het betekent in ieder geval dat patiënten tijdelijk niet bij hun elektronisch patiëntendossier, mijnMCL, kunnen. Ook het dataverkeer met andere ziekenhuizen ondervindt hinder en medewerkers van het Leeuwardense ziekenhuis kunnen thuiswerkplekken tijdelijk niet gebruiken.

Een woordvoerder kon tegen het AD nog niet zeggen of de hackpoging succesvol is afgewend. Daar wordt naar verwachting later meer over bekendgemaakt. Tegen Omrop Fryslân zegt een woordvoerder van het ziekenhuis dat er nog onderzoek plaatsvindt en dat nog niet alles bekend is. De woordvoering was vanochtend niet direct bereikbaar voor Tweakers.

Het ziekenhuis zegt dat het voor de communicatie naar buiten met Citrix-servers werkt. Onlangs bleek dat ruim 700 Citrix-servers in Nederland kwetsbaar zijn voor remote code execution. Momenteel is er nog geen patch beschikbaar voor deze zwakte, waarvan het bestaan sinds december vorig jaar bekend is. Die komt naar verwachting eind januari. Citrix heeft wel een mitigatie voorgesteld. Het MCL zegt dat het die voorstellen heeft doorgevoerd. Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde bedrijven en instellingen eerder deze week al om dat te doen. Volgens het MCL heeft de aanval 'naar verwachting' te maken met deze kwetsbaarheid in Citrix.

Het is niet bekend hoe lang het externe dataverkeer afgesloten blijft. Het MCL zegt dat dat deels afhangt van de snelheid waarmee Citrix de problemen kan oplossen. Volgens het ziekenhuis ondervinden de interne communicatie en de patiëntenzorg geen problemen.