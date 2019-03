Citrix: hackers hebben toegang gekregen tot intern netwerk

Citrix heeft bekendgemaakt dat hackers zijn binnengedrongen op interne servers. Dat heeft het bedrijf te horen gekregen van de FBI, waarbij het zou gaan om 'internationale cybercriminelen', maar verder ontbreken de details nog.

Het nieuws is via het blog van Citrix openbaar gemaakt, maar de FBI nam al op woensdag contact op over de hack. Wie er precies achter zitten is dus niet bekendgemaakt, en het is onduidelijk of de Amerikaanse autoriteiten al verdachten op het oog hebben. Degenen die zijn binnengedrongen op de servers van Citrix zouden dat hebben gedaan door middel van password spraying, ofwel het willekeurig uitproberen van zwakke wachtwoorden.

Met die methode zou een intern netwerk zijn binnengedrongen, maar Citrix doet nog onderzoek naar wat er precies is buitgemaakt door de hackers. Mogelijk gaat het om een aantal zakelijke documenten, maar er zijn geen aanwijzingen dat er gegevens uit producten of diensten zijn gestolen.

Zodra er uit het onderzoek meer informatie naar boven komt, belooft Citrix dit met klanten te zullen delen. Voor hen is het dus op dit moment nog onduidelijk wat de impact van de inbraak is.