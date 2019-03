'Huawei brengt nog twee varianten van Watch GT uit'

Huawei zou van plan zijn om twee nieuwe modellen van de smartwatch Watch GT uit te brengen. De varianten hebben hetzelfde 1,39"-oledscherm, maar hebben onder meer andere schermranden. Verder lijken de wijzigingen ten opzichte van het bestaande model klein.

De details zijn door Huawei nog niet naar buiten gebracht, maar de Duitse website Winfuture kreeg de informatie in handen van een niet nader genoemde bron. Daarbij wist de website ook een afbeelding te produceren van een van de varianten van de Watch GT, met de naam Active. Deze zou naar verluidt 249 euro moeten gaan kosten.

Daarnaast komt er nog een variant met de naam Elegant. Deze zou 229 euro moeten gaan kosten, en beschikbaar komen in de kleuren wit en zwart. Beide modellen zijn overigens duurder dan de al uitgebrachte variant, maar het is vooralsnog onduidelijk of er hardwarematige verbeteringen zijn.

Huawei bracht de Watch GT uit bij de introductie van de Mate 20 Pro. Het horloge met oledscherm van 1,39" met 454x454 pixels draait op een eigen besturingssysteem van Huawei met de naam Lite OS. De Watch GT moet als het scherm niet altijd aan hoeft een accuduur hebben van twee weken, maar het is onduidelijk of de twee nieuwe varianten hier ook over zullen beschikken.