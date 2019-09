Huawei presenteert smartwatch met eigen chipset

Huawei heeft de Watch GT2 gepresenteerd, een smartwatch met zijn eigen Kirin A1-chipset. De smartwatch-soc heeft onder meer een Cortex M7-processor, bluetoothchip en audiochip aan boord. Het horloge draait op LiteOS.

De Watch GT2 verschijnt in twee varianten, die behalve in formaat ook op andere gebieden verschillen. Zo heeft de grotere versie een groter werkgeheugen van 32 in plaats van 16MB, een microfoon en een luidspreker. Die laatste twee ontbreken bij de kleinere variant.

De Kirin A1 heeft een enkele Cortex M7-processorkern en moet bovendien een betere bluetoothverbinding mogelijk maken, met meer bereik dan eerdere horloges van de fabrikant. De horloges hebben ook een ingebouwde gps-module, onder meer om de locatie van work-outs bij te houden. Achterop zit een hartslagmeter die volgens Huawei ook onder water werkt. De opslag is bij beide 4GB.

De kleine versie heeft een 42mm-behuizing met een 1,2"-oledscherm van 390x390 pixels. De 46mm-variant heeft een oledscherm van 1,39" met een resolutie van 454x454 pixels, waarmee de pixeldichtheid van beide versies even hoog uitkomt.

Het besturingssysteem is Huaweis eigen LiteOS en dus niet het eigen HarmonyOS. Huawei zei eerder dat er een smartwatch met HarmonyOS aan zat te komen. Huawei brengt de Watch GT2 volgende maand uit. De kleine variant kost 229 euro, de grote 249 euro. De GT2 volgt de eerste Watch GT van vorig jaar op.