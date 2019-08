Huawei brengt dit jaar geen telefoon met HarmonyOS uit, maar het besturingssysteem zal wel op een smartwatch staan die later dit jaar uitkomt. Dat heeft een topman van het bedrijf gezegd in een interview. Huawei houdt HarmonyOS wel achter de hand als het geen Android mag gebruiken.

Dat betekent dat de komende Mate 30-serie op Android draait, constateert CNet naar aanleiding van uitspraken van topman Vincent Yang van Huawei. Eerder ging het gerucht dat Huawei dit najaar een telefoon met HarmonyOS zou willen uitbrengen, maar dat gaat dus niet gebeuren, zegt Yang.

Wel moet er een smartwatch uitkomen met het nieuwe besturingssysteem. De Watch GT van vorig jaar draait op LiteOS, eveneens een besturingssysteem van Huawei. De Chinese fabrikant kondigde HarmonyOS enkele weken geleden aan. In tegenstelling tot Android is het niet gebaseerd op de Linux-kernel, maar op een microkernel. Huawei gebruikt een deterministic latency engine en claimt dat het eigen besturingssysteem daardoor vloeiender werkt dan bijvoorbeeld Android, met minder vertragingen. HarmonyOS moet opensource worden.

Huawei kondigde al de Honor Vision-tv's aan, die eveneens op HarmonyOS draaien. Die zijn deze maand uitgekomen in thuisland China. Samsung heeft ook een besturingssysteem dat onder meer op zijn tv's en smartwatches draait met de naam Tizen. Huawei presenteert HarmonyOS als alternatief voor Android op telefoons, omdat Google de banden met het bedrijf moest verbreken op last van de Amerikaanse overheid. Inmiddels mag Huawei in elk geval tot eind november handelen met Google. Wat er daarna gebeurt, is onbekend.