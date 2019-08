Huawei kondigt eigen opensource-besturingssysteem HarmonyOS aan

Huawei heeft op een eigen ontwikkelaarsconferentie zijn besturingssysteem HarmonyOS aangekondigd. In China is de naam HongmenOS. Vanaf dit jaar komt het besturingssysteem in China naar 'schermapparaten' zoals tv's. Huawei zegt Android liever niet te willen vervangen.

Huawei presenteert HarmonyOS als een besturingssysteem voor iot-apparaten en andere hardware. In tegenstelling tot Android is het niet gebaseerd op de Linux-kernel, maar op een microkernel. Huawei gebruikt een deterministic latency engine en claimt dat het eigen besturingssysteem daardoor vloeiender werkt dan bijvoorbeeld Android, met minder vertragingen.

Ceo Richard Yu zegt volgens CNBC dat er later dit jaar in China schermapparaten zoals tv's uitkomen die op het nieuwe os draaien. In de komende drie jaar komen er steeds meer apparaten met Huawei's eigen os, waaronder wearables en multimediasystemen voor auto's. Het besturingssysteem moet dan ook in andere landen uitkomen.

Over een smartphone met HarmonyOS rept Huawei nog niet. Wel zegt de fabrikant dat het besturingssysteem geschikt is voor telefoons en dat het als het moet direct kan overstappen van Android naar het eigen os. De Huawei-ceo benadrukt echter dat het de voorkeur heeft om Android te blijven gebruiken.

Huawei werd in mei door de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet, waardoor Amerikaanse bedrijven niet meer mogen handelen met de Chinese elektronicagigant. Google trok daarop de Android-licentie van Huawei in. Inmiddels heeft de Amerikaanse regering gezegd dat bedrijven toestemming mogen aanvragen om toch met Huawei samen te blijven werken, maar volgens Bloomberg is de beslissing daarover uitgesteld. Vijftig Amerikaanse bedrijven hebben zo'n aanvraag gedaan.

Update, 10:45: Huawei sloot de aankondiging af met de bekendmaking dat het om een opensource-besturingssysteem gaat.