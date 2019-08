Blackmagic brengt Pocket Cinema Camera met 6k-filmfunctie uit voor 2495 dollar

Het Australische Blackmagic Design komt met een nieuwe versie van zijn Pocket Cinema Camera. Het nieuwe model krijgt een grotere sensor en kan filmen in 6k-resolutie in raw-formaat. Blackmagic geeft het toestel een Canon EF-vatting.

De nieuwe BMPCC6K komt naast de BMPCC4K in het assortiment. Die eerder uitgebrachte versie heeft een microfourthirdssensor met een 4k-filmfunctie. Het nieuwe model heeft een sensor met afmetingen van 23x13mm, wat overeenkomt met aps-c in fotocamera's. De maximale filmresolutie is 6144x3456 pixels en bij die 16:9-verhouding is de maximale opnamesnelheid 50fps. Die snelheid gaat omhoog naar 60fps als er wordt gefilmd met een lagere verticale resolutie en een beeldverhouding van 2,4:1.

Ook kan de camera opnemen in 120fps bij een resolutie van 2868x1512 pixels en er is een filmmodus met een 6:5-verhouding die bedoeld is voor gebruik in combinatie met anamorfische objectieven, waarbij het beeld in de nabewerking uitgerekt wordt. Dergelijke objectieven worden nog veel gebruikt in de filmindustrie vanwege de kenmerkende ovale weergave van achtergrondonscherpte en de opvallende lensflares.

Volgens Blackmagic heeft de sensor een dynamisch bereik van dertien stops en een dual native iso-waarde van 400 en 25.600. Filmbestanden kunnen worden opgeslagen in ProRes-formaat met een kleurdiepte van 10bit. Daarbij is de resolutie beperkt tot 4k. In Blackmagics eigen raw-formaat kan 6k-video worden vastgelegd met een kleurdiepte van 12bit. Er is een CFast 2.0-slot aanwezig voor dergelijke bestanden en er kan ook opgenomen worden op een externe ssd via de usb-c-aansluiting.

De kleine camera is voorzien van een EF-vatting met elektronische contacten en heeft aan de achterkant een 5"-touchscreen. De camera kost 2495 dollar, omgerekend met btw is dat zo'n 2700 euro. Het 4k-model met mft-sensor blijft ook beschikbaar.

Blackmagic staat bekend om zijn relatief goedkope professionele filmcamera's. De Pocket kan bijvoorbeeld gebruikt worden als extra camera of in kleine ruimtes. Ook zijn de BMPCC's in trek bij filmmakers met een klein budget. De 6k-variant is de derde camera in de serie.