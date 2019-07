Huawei: Android wordt voorlopig niet vervangen door eigen Hongmeng OS

Huawei is voorlopig nog niet van plan Android te vervangen als besturingssysteem voor mobiele telefoons. Het bedrijf reageert daarmee op geruchten dat het een eigen besturingssysteem genaamd Hongmeng zou uitbrengen als alternatief mobiel OS.

Catherine Chen, een hooggeplaatste vicepresident bij de Chinese fabrikant, reageert tegen het Chinese persbureau Xinhua op de geruchten. Eerder deze maand bleek het bedrijf de merknaam Hongmeng OS te hebben geregistreerd, en uit die aanvraag leek het er volgens veel media op dat dat de beoogde opvolger van Android zou worden. Eerder gingen er al namen rond als Ark OS als alternatief voor Googles besturingssysteem.

Huawei blijft voorlopig nog gebruik maken van Andrdoid, zegt Chen. Volgens haar is Hongmeng OS een besturingssysteem voor industriële apparatuur. Ze vertelt verder dat het OS al veel langer in ontwikkeling is, nog voor er gesprekken ontstonden over Android-alternatieven. Volgens Chen kan Hongmeng ook niet zomaar worden omgebouwd naar een besturingssysteem voor telefoons. "Die bestaan uit miljoenen lijnen code, maar Hongmeng heeft er slechts een paar honderdduizend en daarom veel veiliger. Het heeft ook een extreem lage latency vergeleken met smartphonebesturingssystemen", zegt ze tegen Xinhua.

Huawei werd in mei onderdeel van een handelsverbod dat de Amerikaanse overheid oplegde. Bedrijven mochten niet meer handelen met de Chinese fabrikant. Daar viel ook Google onder, en dat zou problemen opleveren voor het gebruik van Android op de telefoons. Sindsdien gaat er veel geruchten rond over hoe het bedrijf mogelijk van Android af wil, maar het is nog lang niet zeker hoe dat precies moet gaan. Inmiddels is het handelsverbod ook alweer deels opgeschort.