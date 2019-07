Huawei-smartphones blijven ondanks opleving minder populair in Pricewatch

Het aantal kliks op Huawei-smartphones in de Tweakers Pricewatch is nog altijd lager dan het was voordat Amerikaanse bedrijven niet meer mochten handelen met Huawei en Google de Android-licentie van de fabrikant introk. Er was wel een kleine opleving.

Die opleving in populariteit van Huawei-smartphones in de Pricewatch vond eind juni plaats, vlak nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat de Amerikaanse overheid het handelsverbod deels zou opheffen. Nadat bleek dat de blokkade vooralsnog zou blijven gelden, zakte de populariteit van Huawei-smartphones in de Pricewatch weer.

Op de langere termijn lijkt het erop dat het aantal click-outs in de Pricewatch, dus het aantal mensen dat vanuit de prijsvergelijker doorklikt naar een webwinkel, ongeveer veertig procent lager is dan in de periode voordat het handelsverbod van kracht werd. De populariteit van smartphones in het algemeen veranderde in diezelfde periode nauwelijks.

Huawei heeft inmiddels zelf ook gezegd dat het minder omzet verwacht over 2019 door lagere leveringen van smartphones als gevolg van het handelsverbod. Huawei garandeert wel beveiligingsupdates voor zijn smartphones en sprak de verwachting uit dat in elk geval zeventien modellen een upgrade naar Android Q krijgen.